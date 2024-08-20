Блинкен: "Израиль одобрил план прекращения огня в Газе"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль принял предложение преодолеть разногласия, сдерживающие прекращение огня и освобождение заложников в Газе, и призвал ХАМАС сделать то же самое.
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