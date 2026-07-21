Новак: ситуация с топливом в ряде регионов улучшается

Правительство отмечает признаки стабилизации топливного рынка в регионах: благодаря запрету на экспорт и дополнительным поставкам в ряде субъектов уже сняты ограничения на продажу бензина и сократились очереди на АЗС, сообщил вице-премьер Александр Новак.
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