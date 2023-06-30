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«Баффало» не сделал Джосту предложение, «Сиэтл» – Гики, «Сан-Хосе» – Евгению Свечникову, «Нью-Джерси» – Маклауду, «Анахайм» – Комтуа

Хоккеисты, не получившие квалификационное предложение, могут выйти на рынок свободных агентов. При этом клубы имеют право вести право переговоры на других условиях.

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