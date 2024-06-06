Во Франции арестовали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта

Global Look Press/Li Genxing/Xinhua Во французском муниципалитете Франции Руасси-ан-Франс задержали мужчину, который якобьы собирался устроить теракт, сообщили в газете Le Journal du Dimanche со ссылкой на источники.
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