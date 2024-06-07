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Депутат Законодательного Собрания от КПРФ Александр Ивачёв поддержал требование жителей микрорайона Кольцово сохранить парк, где они любят отдыхать

Депутат Законодательного Собрания от КПРФ Александр Ивачёв поддержал требование жителей микрорайона Кольцово сохранить парк, где они любят отдыхать

Проблема, с которой столкнулись кольцовцы, заключается в том, что администрация города изменила статус участка, на котором расположен парк «Березовая роща», с территории общего пользования ТОП-1 на «зону торговых объектов, логистики и иного коммерческого назначения» С-4.

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