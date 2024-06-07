Депутат Законодательного Собрания от КПРФ Александр Ивачёв поддержал требование жителей микрорайона Кольцово сохранить парк, где они любят отдыхать

Проблема, с которой столкнулись кольцовцы, заключается в том, что администрация города изменила статус участка, на котором расположен парк «Березовая роща», с территории общего пользования ТОП-1 на «зону торговых объектов, логистики и иного коммерческого назначения» С-4.