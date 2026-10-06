Россия: ограничения на полеты были вновь введены в московском аэропорту Шереметьево (SVO/UUEE) с утра; Пассажиров предупредили о возможном увеличении времени ожидания.
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