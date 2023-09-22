«Зачистить сознание»: Минкульт Украины призвал исключить из госреестра памятников монументы Пушкину

Короткая ссылка 22 сентября 2023, 02:01 Алексей Заквасин, Елизавета Комарова Министерство культуры Украины выступило за исключение монументов Пушкину, а также советским и дореволюционным военачальникам из реестра памятников национального значения.
Короткая ссылка 22 сентября 2023, 02:01 Алексей Заквасин, Елизавета Комарова Министерство культуры Украины выступило за исключение монументов Пушкину, а также советским и дореволюционным военачальникам из реестра памятников национального значения.
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