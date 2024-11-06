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Миска о победе Трампа на выборах президента США: «Очень рад. Это именно то, что нужно стране сейчас»

78-летний политик из Республиканской партии выиграл президентские выборы в США, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

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