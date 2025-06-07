В Белом доме не считают, что США грозит рецессия по сценарию Маска

Руководитель Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет не считает, что США уже во второй половине 2025 года грозит рецессия из-за пошлин, которые ранее ввел президент Дональд Трампа.
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