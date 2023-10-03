БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Интервью с дьяволом: Буданов играет в стратега

Интервью с дьяволом: Буданов играет в стратега

Нарядный Буданов в Вашингтоне. Источник: thedrive.com Плохая мина при плохой игре Молодой да ранний Кирилл Буданов, ставший бригадным генералом в 35 лет, в скорости карьерного роста намного обошел своего нацистского прототипа шефа абвера Вильгельма Канариса.

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