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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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ЦППК разрешила сотрудникам службы безопасности носить хиджабы

ЦППК разрешила сотрудникам службы безопасности носить хиджабы

ИА Регнум Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) заявила, что внешний вид сотрудниц службы безопасности в хиджабах соответствует корпоративным стандартам и не нарушает правил.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
И козе понятно, что хиджабы и пр. соответствующее одеяние не может быть показателем наличия или отсутствия у человека понимания того факта, ГДЕ он находится и ПОЧЕМУ. Бросились искать национальные корни сотрудников, (в т.ч. и руководителей) ж.д. компании... Как это ПО-НАШЕМУ, к сожалению. Вместо того,чтобы постоянно помнить многовековую русскую поговорку: &quot;Дуракам закон не писан&quot;. Особенно, когда речь идет о назначении человека в руководящие кабинеты. Даже если некто побывал студентом московского престижного вуза.
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1 м.
ВИ
Виктория Иванова
А это что, исключительно муслимская фирма? Они что, начали у нас законы шариата насаждать? В то время как их единоверцы демонстративно танцуют лезгинку перед нашими церквями. На них не распространяются? 😏
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1 м.
лилия дрогочинская
Согласна, что &quot;деточки&quot; наши теперь наглые и грубые, наказывать за это НУЖНО! Но... Это кто ж такой &quot;умный&quot; для общественной службы, работники которой постоянно в контакте с жителями ПРАВОСЛАВНОГО государства, придумал такой дресскод?! Совсем что ли с ума посходили?! А чего в покрывала цветные не завернули и на лбу красные точки не нарисовали?!  Не, ну а чего?... Индийцы тоже наши друзья!...Как же достали уже эти долбо... на руководящих постах!
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1 м.