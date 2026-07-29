ЦППК разрешила сотрудникам службы безопасности носить хиджабы

Bogdan Stupin И козе понятно, что хиджабы и пр. соответствующее одеяние не может быть показателем наличия или отсутствия у человека понимания того факта, ГДЕ он находится и ПОЧЕМУ. Бросились искать национальные корни сотрудников, (в т.ч. и руководителей) ж.д. компании... Как это ПО-НАШЕМУ, к сожалению. Вместо того,чтобы постоянно помнить многовековую русскую поговорку: "Дуракам закон не писан". Особенно, когда речь идет о назначении человека в руководящие кабинеты. Даже если некто побывал студентом московского престижного вуза.

ВИ Виктория Иванова А это что, исключительно муслимская фирма? Они что, начали у нас законы шариата насаждать? В то время как их единоверцы демонстративно танцуют лезгинку перед нашими церквями. На них не распространяются? 😏