Захарова резко ответила Бербок, оскорбившей русских накануне 80-летия Победы

Официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале раскритиковала решение немецкой дипломатии во главе с Анналеной Бербок не пускать русских к участию и присутствию на праздничных церемониях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.
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