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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Калинская пришла на матч Синнера с Медведевым

Калинская пришла на матч Синнера с Медведевым

Анна Калинская пришла на четвертьфинал US Open между Янником Синнером и Даниилом Медведевым. 15-я ракетка мира – девушка итальянца и сидит в его ложе.

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