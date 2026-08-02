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FiNE NEWS

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ВСУ нанесли более 100 атак на Белгородскую область за сутки

В ночь на 2 августа Белгородская область подверглась одной из самых масштабных атак с начала года. По данным врио губернатора региона Александра Шуваева, за прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили 104 атаки на территорию области, используя беспилотные летательные аппараты и артиллерию.

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