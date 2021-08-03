У Скабеевой и Попова тоже есть ипотека/Поэтому они так близки простому народу

Медвежий уголПолитикаУ Скабеевой и Попова тоже есть ипотека/Поэтому они так близки простому народу ONDATRA Когда я пишу на своем канале, что мне нравится Ольга Скабеева – вы мне почему-то не верите.Вернуться к статье197НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалентин ЩербаковОчередная завистливая и гнилая баба-жаба выискаласьСергей РоссиЗато лизун первым отметилсяАлександр НиколаевВсë не так: зарплата в два раза выше, а жильë в три раза дороже. Спросите доказательства? А у автора где доказательства?АНГЕЛ АНГЕЛКому как но мое мнение слабенькие троечники и не более как ведущие, да и как журналисты тоже... Вообще все телевидение на сегодня не комильфо....Виктор Василенкопомойка ....Иван ВасильевПомойка и причем вонючая!Александр КловоПочему-то у меня сомнение в их патриотичности. Просто деньги зашибают?Александр ДементьевО том, какие они ведущие - вопрос спорный. Потому как сама программа напоминает собрание бабушек на завалинке. А вот за каким хреном Попову в думу лезть ? Или и там хочет создать филиал своего шоу ? Так там и без него болтунов пруд прудиЕвгений НатесовАлександр Клово трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Василий Тереховжаба давит автора.автор никто и звать никакВиктор Василенкоменя каждый раз " умиляет " как эта артистка выкладывает свои перлы с чувством , с толком , с расстановкой , включая свою сирену ....Галина КудрявцеваУмница, умеет красивои четко поставить на место зарвавшихся политикановСергей РоссиГлупая женщина. Сценарии этих шоу расписывают заранееИван ВасильевИ кто мог сказать такую глупость, что они близки простому народу?Галина КудрявцеваДа неужели...? Особенно специальные сценарии давали Ковтуну, полякам и др. еще и наказывали, чтобы они как можно изощренее оскорбляли и поливали нашу страну грязью...ВЛВиталий ЛитвиновНу слетелись мухи на говно! Нутрия или однатра, короче водоплавающий грызун испражнился, ну а мухи тут как тут зажжужжали. Мухи, у вас одно из самых мерзких заболеваний человека- непреодолимая чёрная зависть.mark kapustin👍ВlakeПопов вяловатый для депутата-С. Что ему там вообще понадобилось? Впрочем как и Бабаяну и прочим. Надоело быть на одном канале? Зп хорошая, побольше чем у штанопроседателей. Захотелось чтобы в спину поплевали?Елена игрикНу вот закончи МГУ, стань неплохим международником, поработайб в Штатах, выйди замуж (как ни крути, а все-таки) за бывшего мужа дочери Виталия Ивановича ЧУРКИНА ( вы представляете, чтобы зять был идиотом в такой семье, пусть даже и бывший? изумительнейший мужик был Виталий Иванович!!!!), тогда, автор, и болтай. Тебе, с задрищенского дивана, Ольга не светит, как бы ни напрягался. У Ольги отличный уровень.Комментировать
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