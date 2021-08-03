Медвежий угол

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  • bianka Белая
    Мне иногда кажется, что они вообще не мыслят.Почему в московск...
  • Майя Maja
    Вот и эти слуги Мельпомены образами мыслят. Не удивляетесь что так мудрено мыслят...да еще и денег хотят.Почему в московск...
  • Леонид
    Тухлая статейка...Средняя продолжит...

У Скабеевой и Попова тоже есть ипотека/Поэтому они так близки простому народу

У Скабеевой и Попова тоже есть ипотека/Поэтому они так близки простому народу

ONDATRA Когда я пишу на своем канале, что мне нравится Ольга Скабеева – вы мне почему-то не верите.

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Валентин Щербаков
Очередная завистливая и гнилая баба-жаба выискалась
Сергей Росси
Зато лизун первым отметился
Александр Николаев
Всë не так: зарплата в два раза выше, а жильë в три раза дороже. Спросите доказательства? А у автора где доказательства?
АНГЕЛ АНГЕЛ
Кому как но мое мнение слабенькие троечники и не более как ведущие, да и как журналисты тоже... Вообще все телевидение на сегодня не комильфо....
Виктор Василенко
помойка ....
Иван Васильев
Помойка и причем вонючая!
Александр Клово
Почему-то у меня сомнение в их патриотичности. Просто деньги зашибают?
Александр Дементьев
О том, какие они ведущие - вопрос спорный. Потому как сама программа напоминает собрание бабушек на завалинке. А вот за каким хреном Попову в думу лезть ? Или и там хочет создать филиал своего шоу ? Так там и без него болтунов пруд пруди
Евгений Натесов
Александр Клово трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Василий Терехов
жаба давит автора.автор никто и звать никак
Виктор Василенко
меня каждый раз " умиляет " как эта артистка выкладывает свои перлы с чувством , с толком , с расстановкой , включая свою сирену ....
Галина Кудрявцева
Умница, умеет красивои четко поставить на место зарвавшихся политиканов
Сергей Росси
Глупая женщина. Сценарии этих шоу расписывают заранее
Иван Васильев
И кто мог сказать такую глупость, что они близки простому народу?
Галина Кудрявцева
Да неужели...? Особенно специальные сценарии давали Ковтуну, полякам и др. еще и наказывали, чтобы они как можно изощренее оскорбляли и поливали нашу страну грязью...
Виталий Литвинов
Ну слетелись мухи на говно! Нутрия или однатра, короче водоплавающий грызун испражнился, ну а мухи тут как тут зажжужжали. Мухи, у вас одно из самых мерзких заболеваний человека- непреодолимая чёрная зависть.
mark kapustin
👍
Вlake
Попов вяловатый для депутата-С. Что ему там вообще понадобилось? Впрочем как и Бабаяну и прочим. Надоело быть на одном канале? Зп хорошая, побольше чем у штанопроседателей. Захотелось чтобы в спину поплевали?
Елена игрик
Ну вот закончи МГУ, стань неплохим международником, поработайб в Штатах, выйди замуж (как ни крути, а все-таки) за бывшего мужа дочери Виталия Ивановича ЧУРКИНА ( вы представляете, чтобы зять был идиотом в такой семье, пусть даже и бывший? изумительнейший мужик был Виталий Иванович!!!!), тогда, автор, и болтай. Тебе, с задрищенского дивана, Ольга не светит, как бы ни напрягался. У Ольги отличный уровень.

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