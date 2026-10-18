Jan Woitas/TASS Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Черном море в 18 км от Ялты. Об этом 18 октября РИА Новости сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь.