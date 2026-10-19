Will Cornelius / Red Bull Content PoolПилот Visa Cash App Racing Bull Лиам Лоусон, который в 2026 году проводит свой лучший сезон в Формуле 1, не исключил ухода из программы Red Bull, если новозеландца решат заменить болгарским гонщиком Николой Цоловым из Формулы 2.
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