Will Cornelius / Red Bull Content PoolПилот Visa Cash App Racing Bull Лиам Лоусон, который в 2026 году проводит свой лучший сезон в Формуле 1, не исключил ухода из программы Red Bull, если новозеландца решат заменить болгарским гонщиком Николой Цоловым из Формулы 2.