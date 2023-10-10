Александер Секулич о пропуске Мартюком матча с МБА: «Никакой особенной причины нет. Это решение тренерского штаба»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич подвел итоги матча Лиги ВТБ с МБА (79:71). «Мы начали сезон в лиге с 0-2, особенно огорчительным было поражение от «Пармы», которой мы сами отдали игру.