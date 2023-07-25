В жилом доме в Нижнекамске произошел взрыв газа

По предварительной информации, пострадали два человекаВ Татарстане в городе Нижнекамске рано утром в одной из квартир в доме на проспекте Вахитова произошел взрыв газа.
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