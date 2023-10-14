Врач: веганский рацион не обеспечивает потребности детей в белке

Веганские диеты, как рассказала в беседе с РИА Новости профессор, врач-педиатр, диетолог и заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова, не обеспечивают детей в полной мере необходимыми белками и микронутриентами, необходимыми для роста тканей, формирования иммунной системы и развития мышц.