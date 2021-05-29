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Абхазия - Электричество стоит 40 копеек, а в России 4 рубля. Как так?

Абхазия - Электричество стоит 40 копеек, а в России 4 рубля. Как так?

Всем привет! #абхазия удивила меня многими вещами, но больше всего я обалдел от цен на электричество.

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Юрий Можейко
То-то было многое непонятно. Теперь раскрываются подробности.
Sergey Kovalev
Чубайс обещал, что как раздробим энергосети и раздадим в частное владение, так электроэнергия и подешевеет. Раздали. Только дорожает.
Александр Золоторев
Ну.вероятней всего.что эти ресурсы нам уже не принадлежат.все основные пакеты акций компаний давно проданы за рубеж.Хозяева живут вовсе не в России.

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