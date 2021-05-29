Абхазия - Электричество стоит 40 копеек, а в России 4 рубля. Как так?

ЮлияАбхазия - Электричество стоит 40 копеек, а в России 4 рубля. Как так?Всем привет! #абхазия удивила меня многими вещами, но больше всего я обалдел от цен на электричество.Вернуться к статье36НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий МожейкоТо-то было многое непонятно. Теперь раскрываются подробности.Sergey KovalevЧубайс обещал, что как раздробим энергосети и раздадим в частное владение, так электроэнергия и подешевеет. Раздали. Только дорожает.Александр ЗолоторевНу.вероятней всего.что эти ресурсы нам уже не принадлежат.все основные пакеты акций компаний давно проданы за рубеж.Хозяева живут вовсе не в России.Комментировать
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