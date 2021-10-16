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Виктор Павлик рассказал, каким ему во сне является покойный сын: "Запомню на всю жизнь"

Виктор Павлик рассказал, каким ему во сне является покойный сын: "Запомню на всю жизнь"

Известный украинский артист Виктор Павлик, у которого недавно родился третий сын Михаил, рассказал, как к нему приходит во снах.

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