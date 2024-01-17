Основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи: «Биткоин превысит $170 000 в 2025 году

Основатель и управляющий партнер инвесткомпании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи предположил, что в свете одобрения биржевых фондов (ETF) на биткоин и предстоящего халвинга, цена первой криптовалюты резко увеличится.
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