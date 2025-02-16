«Я не знаю, что это. Это не серьезно». Украину не позвали на переговоры в Саудовской Аравии. Киев не в курсе предстоящих встреч

Мирные переговоры по Украине: представителей Киева не позвали в Саудовскую Аравию, заявление Зеленского и его офисаУкраину не позвали на переговоры в Саудовскую Аравию, сообщила журналистка Fox News Нана Саджая.
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