Президент США анонсировал встречу России и Украины «на очень высоком уровне»

В рамках предстоящей сделки по Украине согласовано большинство пунктов, и теперь Москва и Киев должны организовать встречу "на очень высоком уровне", заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social по прибытии в Италию на похороны папы римского Франциска.