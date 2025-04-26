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Президент США анонсировал встречу России и Украины «на очень высоком уровне»

Президент США анонсировал встречу России и Украины «на очень высоком уровне»

В рамках предстоящей сделки по Украине согласовано большинство пунктов, и теперь Москва и Киев должны организовать встречу "на очень высоком уровне", заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social по прибытии в Италию на похороны папы римского Франциска.

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Стефания Новак
Почему за Россию решает все Америка. Анонсирует переговоры Украины и России?
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13 час.
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