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Царьград

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Прокуратура Татарстана арестовала водителя из-за ДТП с четырьмя жертвами

Прокуратура Татарстана арестовала водителя из-за ДТП с четырьмя жертвами

В Татарстане арестован водитель Volkswagen Tiguan, причинивший аварию 12 августа на трассе Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск.

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