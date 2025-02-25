Под отполированным гранитом в Севастополе хоронят красоту Приморского бульвара

Под отполированным гранитом облицовочных плит хоронят красоту Приморского бульвара. Общественность Севастополя внезапно вновь оказалась вынужденной встать на защиту аутентичности родного города – в этот раз необдуманность или злонамеренность не просто рискуют, а уже приступили к уничтожению красоты … .