Под отполированным гранитом в Севастополе хоронят красоту Приморского бульвара

Под отполированным гранитом облицовочных плит хоронят красоту Приморского бульвара. Общественность Севастополя внезапно вновь оказалась вынужденной встать на защиту аутентичности родного города – в этот раз необдуманность или злонамеренность не просто рискуют, а уже приступили к уничтожению красоты … .
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