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Копилка советов на каждый день

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Скорая помощь при простуде на губах

Скорая помощь при простуде на губах

Запомните, простуда на губах – заразна Если вы прикоснетесь рукой к язвочкам на своих губах, то частицы вируса окажутся уже на вашей руке.

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