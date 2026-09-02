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Zero Hedge

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Another ActBlue Official Pleads Fifth In House Probe of Alleged Foreign Donations

Another ActBlue Official Pleads Fifth In House Probe of Alleged Foreign Donations

Another ActBlue Official Pleads Fifth In House Probe of Alleged Foreign Donations Authored by AG News Staff via American Greatness, Another senior figure at Democratic fundraising platform ActBlue invoked the Fifth Amendment during congressional testimony Tuesday as House Republicans investigate allegations of fraudulent and foreign political donations.

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