Иск на 50 миллионов прилетел Собчак за провокацию на ПМЭФ

Сергей ЕПолитикаИск на 50 миллионов прилетел Собчак за провокацию на ПМЭФ Руководитель юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая подала в суд на Ксению Собчак.Вернуться к статье1914НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьPawel PolistchukИ у Собчак появился "этодругин"...ИИскандер"Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями"... Забавно. А можно ли, вспомнив термин "публичный человек", используемый в отношении "светской тусовки", назвать собчак "публичной женщиной"? Ей, конечно, "что с гуся вода", а любопытно. Вдруг "женщина" уже не "человек"?! Подумать страшно...Андрей Нестеровсама лошадь только что с панелиИгорь ТихоновВот интересно, кто вообще допускает на такие мероприятия людей типа Собчак, Дани Милохина.. Или все происходит по принципу "Чем грязнее, тем лучше"? "За державу обидно"...Aнатолий РайковСобчак из одной команды фашистов.Марина КозубЭта Собчак своими оправданиями напоминает басню Крылова: " Друзья. к чему весь этот шум? Я ваш старинный сват и кум пришел мириться к вам совсем не ради ссоры...." - "жаль, что вы приняли это за оскорбление".... По её мнению - всё, что она говорит - истина...Непременно, эту наглость надо наказывать и даже гнать из интернета.MMalinaсобчак давно пора высечь розгами на площади!!!Юрий Седовза такие бабки и она удавится! Сразу начала переобуваться! До чего мерзкая бабенкаБронетемкин ПоносецалексейТолько деньгами и надо наказыватьAнатолий РайковКсюшу уже совсем жаба задавила.Вот Анальный за большие деньги получил и отравление,задарма побывал в Берлине и получил столько внимания к себе,что Собчак стала завидовать ему.Ксюша,да какие проблемы?Отравись,или сделай вид отравления,Задаром съезди в Берлин.Там сделай съёмки сказки про свою страну и при возвращении тебе шконка рядом с Навальным обеспечена.А может одну на двоих по желанию обеих сторон.Ксюша,а какой ты нации вообще?Я такой нации как ты не знаю и не видел.Леонид БуравлевКак же эта кобыла собчачка уже всех достала!Виктор ГемановНикакой морали и тем более - нравственности эта личность не понимает: вот такая семейственность! Кто измерит объём вреда, нанесённого прежде всего молодому поколению присутствием Ксюши на любых экранах, в любых сборищах, на всякой панели!?KarmadonПравильно. Единственная "мораль", которую Ксюша понимает, это бабки. Больше ничем не проймешь.Юрий ВахрушевДля Собчак 50 лимонов это тьфу, а не деньги... набить копытом крабов на эту сумму дополнительно в Российских морях это вопрос, решаемый в г Думе с раскладом поминутно.Виктор СоболевЛиха беда началоАнатолий АнатольевДолжны ПОСАДИТЬ, если еще осталось ПРАВОСУДИЕ!!!!!!!! Был бы ПРАЗДНИК у народа РФ!!!!!Александр КунавинЕщё одно подтверждение, что у этой лошади нет мозгов. Где бы не появилась всë изгадит. Еë нельзя нигде показывать ибо кроме отрицательного восприятия ничего нет. Умственные способности на нуле.TAYPANКогда уже эту ,,светскую,, курицу с лошадиной мордой заставят замолчать ???? То она в президенты, эта хохлопёрка лезет, то жульничает, то всячески при удобном случае на серьёзных мероприятиях опускает людей, по привычке думая, что ей, этой чучундре всё можно. Пусть валит в свою любимую Укропию из России вместе со своим ,,Домом 2,, и 3 и 4. И мамочку не забудет.Комментировать
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