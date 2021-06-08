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Иск на 50 миллионов прилетел Собчак за провокацию на ПМЭФ

Иск на 50 миллионов прилетел Собчак за провокацию на ПМЭФ

Руководитель юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая подала в суд на Ксению Собчак.

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1914
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Pawel Polistchuk
И у Собчак появился "этодругин"...
Искандер
"Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями"... Забавно. А можно ли, вспомнив термин "публичный человек", используемый в отношении "светской тусовки", назвать собчак "публичной женщиной"? Ей, конечно, "что с гуся вода", а любопытно. Вдруг "женщина" уже не "человек"?! Подумать страшно...
Андрей Нестеров
сама лошадь только что с панели
Игорь Тихонов
Вот интересно, кто вообще допускает на такие мероприятия людей типа Собчак, Дани Милохина.. Или все происходит по принципу "Чем грязнее, тем лучше"? "За державу обидно"...
Aнатолий Райков
Собчак из одной команды фашистов.
Марина Козуб
Эта Собчак своими оправданиями напоминает басню Крылова: " Друзья. к чему весь этот шум? Я ваш старинный сват и кум пришел мириться к вам совсем не ради ссоры...." - "жаль, что вы приняли это за оскорбление".... По её мнению - всё, что она говорит - истина...Непременно, эту наглость надо наказывать и даже гнать из интернета.
Malina
собчак давно пора высечь розгами на площади!!!
Юрий Седов
за такие бабки и она удавится! Сразу начала переобуваться! До чего мерзкая бабенка
Бронетемкин Поносец
алексей
Только деньгами и надо наказывать
Aнатолий Райков
Ксюшу уже совсем жаба задавила.Вот Анальный за большие деньги получил и отравление,задарма побывал в Берлине и получил столько внимания к себе,что Собчак стала завидовать ему.Ксюша,да какие проблемы?Отравись,или сделай вид отравления,Задаром съезди в Берлин.Там сделай съёмки сказки про свою страну и при возвращении тебе шконка рядом с Навальным обеспечена.А может одну на двоих по желанию обеих сторон.Ксюша,а какой ты нации вообще?Я такой нации как ты не знаю и не видел.
Леонид Буравлев
Как же эта кобыла собчачка уже всех достала!
Виктор Геманов
Никакой морали и тем более - нравственности эта личность не понимает: вот такая семейственность! Кто измерит объём вреда, нанесённого прежде всего молодому поколению присутствием Ксюши на любых экранах, в любых сборищах, на всякой панели!?
Karmadon
Правильно. Единственная "мораль", которую Ксюша понимает, это бабки. Больше ничем не проймешь.
Юрий Вахрушев
Для Собчак 50 лимонов это тьфу, а не деньги... набить копытом крабов на эту сумму дополнительно в Российских морях это вопрос, решаемый в г Думе с раскладом поминутно.
Виктор Соболев
Лиха беда начало
Анатолий Анатольев
Должны ПОСАДИТЬ, если еще осталось ПРАВОСУДИЕ!!!!!!!! Был бы ПРАЗДНИК у народа РФ!!!!!
Александр Кунавин
Ещё одно подтверждение, что у этой лошади нет мозгов. Где бы не появилась всë изгадит. Еë нельзя нигде показывать ибо кроме отрицательного восприятия ничего нет. Умственные способности на нуле.
TAYPAN
Когда уже эту ,,светскую,, курицу с лошадиной мордой заставят замолчать ???? То она в президенты, эта хохлопёрка лезет, то жульничает, то всячески при удобном случае на серьёзных мероприятиях опускает людей, по привычке думая, что ей, этой чучундре всё можно. Пусть валит в свою любимую Укропию из России вместе со своим ,,Домом 2,, и 3 и 4. И мамочку не забудет.

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