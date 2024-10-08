Никогда не видел ничего подобного: обнаружено Лох-Несское чудовище

Активные поиски Лох-Нессокого чудовища возобновились, пишет Mail Online. Местным морякам, шкиперу Шону Слогги и матросу Лиаму МакКензи, удалось заметить на экране сонара неизвестный объект, габариты которого в разы превосходят всю живность озера Лох-Несс.
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