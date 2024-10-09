Ростовские хирурги удалили огромную опухоль спинного мозга, вернув пациенту возможность ходить

39-летний мужчина обратился в клинику Ростовского государственного медицинского университета Минздрава России, когда опухоль достигла в длину уже 5 см и на шейном уровне заполнила собой спинной мозг, ширина которого 1,5 см.
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