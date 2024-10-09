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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Ростовские хирурги удалили огромную опухоль спинного мозга, вернув пациенту возможность ходить

Ростовские хирурги удалили огромную опухоль спинного мозга, вернув пациенту возможность ходить

39-летний мужчина обратился в клинику Ростовского государственного медицинского университета Минздрава России, когда опухоль достигла в длину уже 5 см и на шейном уровне заполнила собой спинной мозг, ширина которого 1,5 см.

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