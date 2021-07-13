Развестись из-за бардака в квартире?

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяРазвестись из-за бардака в квартире?–.Муж заявил – не могу так больше жить, мол! – рассказывает тридцатилетняя Алла. – Домой ему возвращаться неохота.Вернуться к статье208НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМТМарина ТомашевскаяМуж сделал всё правильно! Жена в первую очередь должна быть женщиной!Tania ЕременкоГнать надо засранку и лентяйку в три шеи. Знаю такую сноху у соседки - муж терпит. Мать его говорит, что надоест ... выгонит. А молчит, значит и такую любит. Но стыдно ему за такую неряху жену. Раз в год она прибирается, кода мама с папой едут на курорт и на пару дней заезжают к ним в гости.Vladimir LioubimcevБабы есть такие ленивые, что никогда и ничего не будут "успевать". Да и не стремятся к этому. В результате останется одна. Это только первый уйдет. ... за ним последуют и остальные.LLuidmilaЕсли в квартире реально нет места для всех вещей, то убирайся - не убирайся, а всё будет навалено кучами. Или уменьшайте количество вещей, или увеличивайте жилплощадь.Natalie BRODSKYzas v sracy Žít,ne ydivlajys myzcine,moj dom Moja krepostТНтатьяна нНадо приучить себя и ребенка к элементарному порядку.Лариса АлВы шутите? Ребенка двух лет научить? Женщине конечно надо быть порасторопней. Но неизвестно, может у нее ребенок гиперактивный, кто знает. А мужику надо не нюни распускать, а свою квартиру купить, а не съемную. Ишь барин нашелся. НЕ обломится жене помочь. Такие еще зачастую говорят, я тебя содержу, потому что ты в декрете и не работаешь. Т.е. работа по дому не считается. Сбежать к маменьке - самое то. УродАлександра ИвановаРебенок маленький, за ним надо постоянно следить, а лучше всего держать за руку и не отпускать, потому, что с ним может случиться все, что угодно. Вон дети из закрытых окон вываливаются, а почему, вы не задумывались, мама готовила, а ребенок спал, проснулся и полез на окно, открыл его и вывалился, или мама в душ пошла, или стирала, или пылесосила. Дел дома много, к возвращению с работы мужа-кормильца дом же должен сиять чистотой и на плите должен быть горячий ужин. Не требуйте того, что выше сил, да, муж работает и обеспечивает деньгами, но жена тоже целый день при ребенке, если уж такое отношение к женщине матери, то тогда не заводите детей. Другого выхода нет.Лада Мирак знакомым когда в квартире 4-х комнатной в семье с двумя детьми "завал",приходит женщина ,1500 руб. убирается. У меня "на черный день " тоже храниться телефончик другой женщины ,другие знакомые дали N , совсем не дорого берет за уборку.Лада Мира+100!)AllaГовнюк мужик! Вместо того, чтобы помочь жене, договориться , например, со своей матерью, чтобы та приезжала погулять с внуком, а за это время молодая мама могла заняться уборкой и готовкой, ставит ей ультиматумы, угрожая разводом...Женщина, сидящая с маленьким ребёнком, находится в самом уязвимом положении, ей нужна любовь и поддержка от близкого человека, а не попрёки и угрозы.ВалерияА почему бы ей со своей матерью не договориться, чтобы та приезжала и подбирала вещи за ней, мыла тарелки, когда та поест, если уж не научила дочь аккуратности. Неряха останется неряхой, даже, если за ней десять уборщиков будет ходить и убирать. Правильно муж сделал, еще и ребенка забрать нужно, чтобы в утонул в грязи, а сделать это легко, пару раз соцслужбы прислать и ребенка без суда передадут отцу.Лариса АлПравильно-правильно. Пусть бы ребенка забрал с собой к своей матери. Думаю ему бы хватило пары дней, чтобы пересмотреть свое отношение к жене и ее работе по дому. А там претензии пусть бы своей матери предъявлял, если она конечно на пенсии. А уж если работает еще, то взял бы отпуск за свой счет и сидел бы с ребенком.Лада МираНе больно то и рвуться мужья к мамам и новым подругам уходить с детьми ,нафиг они кому нужны с "хвостом" обузой. Помниться родители повздорили,мать узнала что у отца есть любовница ,продавщица . Так мать детей "поделила" ,отец сунулся с чемоданом к той что жить не могла без него ,а услышав что он еще и детей приведет выбросила чемодан за дверь ,а "жениха "из сердца ))) С трудом ,но вернулся в семью . Вспомнился тот случай . А другой ,недавний ,когда дошкольница из южных краёв без рук осталась после развода родителей.Так родственники отца над ребенком так издевались,что врачи спасая были вынуждены ампутировать ручки. После чего ,безрукую вернули маме...AllaВот если бы он с собой забрал ребёнка, я бы его "говнюком" не назвала. Нет ничего проще, чем хлопнуть за собой дверью (самоустраниться), типа - я здесь не при чём, сами разбирайтесь... Мужчина, который дорожит семьёй, так никогда не поступит.AllaБоюсь, что этому мужчине не нужен не ребёнок, не жена...Anna Manukyanу нас собственный дом, и дел по дому не сравнить с 1 комнатной, но у меня всегда дом чистый, убрано все и уютно...плюс маленький сын, ухоженный..вообщем это лентяйство высшей степени...это характер, к сожалению...Лада МираНу не всем же быть идеальными уборщикам. Я вот когда то могла по 24 часа без сна и отдыха исполнять интересный для меня заказ на протяжении нескольких дней с короткими перерывами. А уборка это то что надо так надо делать и порою,мне приятнее когда вместо меня сделают гинеральную уборку ,а я для оплаты с удовольствием заработаю на это деньги или выполню заказ в обмен на мойку окон и тп. (тем более я астматик и аллергик )Anna Manukyanну так живите в свинарнике)) , кто что предпочитает...МСМаргарита СладковаПри нынешнем уровне бытовой техники поддерживать порядок в доме не сложно даже с маленьким ребёнком.Вымыть посуду сразу после еды и не копить,стиральную машину запрограммировать на нужное время,мультиварку так же,пол с маленьким ребенком нужно протирать несколько раз в день,тогда никаких пятен недельных не будет.Ребенка нужно приучать складывать игрушки в одно место и это вполне возможно.Сейчас продается много разных предметов для поддержания порядка:коробочки всех размеров,чехлы и т.д.Я терпеть не могу бардак в доме, в документах ,поэтому я мужа понимаю.Комментировать
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