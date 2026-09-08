Рубио: Иран будет терять танкеры за каждую атаку на США

Иран будет терять танкеры за каждую атаку на США, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Тегеран продолжает пытаться атаковать корабли американских ВМС.
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