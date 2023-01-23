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Британский телеканал Sky News «подставил» ВСУ в Артемовске

Британский телеканал Sky News «подставил» ВСУ в Артемовске

Корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси в ходе репортажа из Артемовска (украинское название – Бахмут) показал западной аудитории изображения, на которых в городе можно видеть стоящие среди жилых зданий танки и бронетранспортеры.

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