Британский телеканал Sky News «подставил» ВСУ в Артемовске

Корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси в ходе репортажа из Артемовска (украинское название – Бахмут) показал западной аудитории изображения, на которых в городе можно видеть стоящие среди жилых зданий танки и бронетранспортеры.
Корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси в ходе репортажа из Артемовска (украинское название – Бахмут) показал западной аудитории изображения, на которых в городе можно видеть стоящие среди жилых зданий танки и бронетранспортеры.
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