Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр
    Это госдура приняла закон для себя! Где взять 120 тыр простому работяге, даже если захочет заняться фитнесом!?????????Решение уже приня...
  • Дмитрий
    Выборы прошли, можно дальше изгаляться!Роспотребнадзор: ...
  • Дмитрий
    Это тех, кого проклинают водители, оформившие у них ОСАГО?Президент РФ Влад...

В Республике Башкортостан сотрудниками полиции пресечен факт посредничества во взяточничестве при получении военного билета

В ноябре 2020 года 29-летний житель Уфы предложил уфимцу призывного возраста посодействовать в незаконном получении военного билета без фактического прохождения службы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх