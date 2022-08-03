Daily Moscow

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В Херсонской области украинскими боевиками был расстрелян автобус с эвакуированными жителями

 В Херсонской области украинскими боевиками был расстрелян автобус с эвакуированными жителями. Как сообщил глава Центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, в Херсонской области, на участке дороги вблизи н.

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