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Демидов уже в этом сезоне может выиграть Кубок Стэнли? «Монреаль» подписал крутого ветерана для лучшей молодежи НХЛ

Демидов уже в этом сезоне может выиграть Кубок Стэнли? «Монреаль» подписал крутого ветерана для лучшей молодежи НХЛ

Крайдер — классный трансфер.Еще в прошлом сезоне «Монреаль» стал для многих второй любимой командой. За молодой бандой Мартена Сан-Луи чертовски интересно следить.

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