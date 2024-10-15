Vikвзрослая, но не старая. Характер золотой - тяжелый) На мой взгляд Познер лучше, чем некоторые деятели культуры и искусства, которые будучи пойманы на горячем пытаются отмыться на теме СВО, словно это какая-то прачечная.
Лучше уж про Турцию посмотреть, чем шлак из прилепинского гнезда
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Познер - человек без Родины. Патриотизм для него не приемлем, по-этому ему и остается быть последовательным в своих позициях( ну знаете, как что-то в проруби болтается - не плывет и не тонет), чтобы наплаву удержаться во что бы то ни стало...
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7 час.
Алекс Сэм
Время Познера в России ушло, а если у него не хватает смелости уйти вместе с ним, то рейтинги его передачи заставят сделать это руководство Первого канала
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5 час.
Людмила Фирстова
Алекс, мы это наверняка знать не можем, всё возможно
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4 час.
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