Лучше уж про Турцию посмотреть, чем шлак из прилепинского гнезда

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Познер - человек без Родины. Патриотизм для него не приемлем, по-этому ему и остается быть последовательным в своих позициях( ну знаете, как что-то в проруби болтается - не плывет и не тонет), чтобы наплаву удержаться во что бы то ни стало...