Купаться в море на турецких курортах невозможно – российские туристы жалуются на жалящих медуз Евгения КомароваНа турецких курортах невозможно купаться в море – российские туристы жалуются на нашествие безжалостных медуз.
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