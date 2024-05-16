Мажилис Казахстана ратифицировал соглашение о создании индустриального торгово-логистического комплекса на границе с Кыргызстаном

Астана, 15 мая /Синьхуа/ -- Депутаты Мажилиса /нижняя палата/ парламента Казахстана в среду на пленарном заседании ратифицировали межправительственное соглашение с Кыргызстаном о создании и регулировании деятельности совместного индустриального торгово-логистического комплекса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)