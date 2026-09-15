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Царьград

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Новак продлит запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября

Новак продлит запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября

Правительство РФ намерено продлить запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября, чтобы обеспечить внутренний рынок.

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