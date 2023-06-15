Импортозамещаем корветы проектов 20380 и 20385

Корвет «Меркурий» проекта 20380 в его последнем варианте. Неимпортозамещённые дизели 16Д49 и РЛК «Заслон» ставят на этом проекте крест в его нынешнем виде.
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