Военное обозрение

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Импортозамещаем корветы проектов 20380 и 20385

Импортозамещаем корветы проектов 20380 и 20385

Корвет «Меркурий» проекта 20380 в его последнем варианте. Неимпортозамещённые дизели 16Д49 и РЛК «Заслон» ставят на этом проекте крест в его нынешнем виде.

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