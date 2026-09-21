Денис Астафьев прогнозирует стабилизацию цен на золото в 2023 году

Управляющий фондом Денис Астафьев предсказывает, что в 2023 году цены на золото останутся в пределах 4,3-4,8 тыс.
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