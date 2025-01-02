История и археология: Бриллиант для императрицы: приключения драгоценного камня, при помощи которого граф Орлов пытался вернуть расположение Екатерины II

Немногие драгоценные и редкие камни имеют такую загадочную и бурную историю, как знаменитый бриллиант «Великий Могол», который имеет также название «алмаз Орлов» - по имени человека, который внес немалую лепту в исторические события, связанные с этим необыкновенным камнем.