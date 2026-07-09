Гуманоидные роботы вступили в брак на Пушкинской библиотеке в Москве

В Москве прошла первая свадьба гуманоидных роботов — офисного работника Роберта и балерины Матильды. Церемония состоялась в библиотеке имени Пушкина и привлекла внимание к достижениям робототехники и её роли в современном обществе.
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