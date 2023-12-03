Корреспондент «360» Шестаков: Донецк начали украшать к Новому году

Донецк, как и другие российские города, начал готовиться к Новому году. Несмотря на круглосуточные обстрелы, атмосфера в центре столицы ДНР уже праздничная: улицы украшают гирляндами и шарами, рассказал корреспондент «360» Антон Шестаков с места событий.
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