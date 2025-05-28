На Ставрополье проведена проверка по выявлению не вставших на воинский учет бывших мигрантов, вступивших в российское гражданство

Офицеры 55 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации совместно с должностными лицами иных правоохранительных органов продолжают проверять постановку на воинский учет бывших мигрантов, вступивших в российское гражданство.
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