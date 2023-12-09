В ХАМАС сообщили о разрушении Великой мечети Газы из-за удара Израиля

По данным канала Al Ghad, ссылающегося на представителей палестинского радикального движения ХАМАС, Великая мечеть Газы (Большая Мечеть Омара), крупнейшая и одна из старейших мечетей в Секторе Газа, была частично разрушена в результате авиаударов Израиля.