Почему Армен Джигарханян в конце своей жизни остался нищим, одиноким и забытым: тайны гения, которого предали все!

Голос Армена Джигарханяна звучит в наших сердцах и сегодня, несмотря на то, что его не стало. Он был человеком, которому удавалось олицетворить саму суть характера, кем бы ни был его герой — от благородного полицейского до хитроумного злодея.
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